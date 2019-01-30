Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Etiyopya'da - Addis Ababa
25 dakika önce
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Afrika Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey ile Afrika Birliği Genel Merkezinde bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:59 Kaynak: AA
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