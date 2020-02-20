Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "( Hanau 'daki aşırı sağcı terör saldırısı) Irkçı nefret tehdidi altındaki tüm insanların yanındayım. Onlar yalnız değiller"

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Almanya Başbakanı Merkel: Saldırının perde arkasını netleştirmek için her şey yapılıyor