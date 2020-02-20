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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "(Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı) Irkçı nefret tehdidi...
7 saat önce
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "(Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı) Irkçı nefret tehdidi altındaki tüm insanların yanındayım. Onlar yalnız değiller"
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:32 Kaynak: AA
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "( Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı) Irkçı nefret tehdidi altındaki tüm insanların yanındayım. Onlar yalnız değiller"
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