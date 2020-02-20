Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "(Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı) Irkçı nefret tehdidi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: '(Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı) Irkçı nefret tehdidi... - Son Dakika

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "(Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı) Irkçı nefret tehdidi...

7 saat önce

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "(Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı) Irkçı nefret tehdidi altındaki tüm insanların yanındayım. Onlar yalnız değiller"

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier:

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "( Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı) Irkçı nefret tehdidi altındaki tüm insanların yanındayım. Onlar yalnız değiller"

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:32 Kaynak: AA
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