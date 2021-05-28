Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ikinci kez cumhurbaşkanlığına aday olmak istediğini açıkladı - Son Dakika

Görev süresi gelecek yıl şubat ayında dolacak olan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ikinci kez cumhurbaşkanlığına aday olmak istediğini söyledi.

Steinmeier, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "İkinci bir dönem için cumhurbaşkanlığına aday olmak istiyorum." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından geleceğe giden yolda ülkeye eşlik etmek istediğini anlatan Steinmeier, salgının toplumda bölünmeye yol açmaması gerektiğini belirtti.

Ülkenin önünde önemli bir genel seçim olduğuna dikkati çeken Steinmeier, geleceğin daha net görülebilmesi için söz verdiği gibi adaylık kararını erkenden açıklamak istediğini vurguladı.

Almanya'da cumhurbaşkanı doğrudan halkın oyuyla seçilmiyor. Cumhurbaşkanını Federal Seçiciler Kurulu (Bundesversammlung) belirliyor.

Federal Seçiciler Kurulu tarafından yapılacak seçimin Alman Federal Meclisinin şu anki 717 üyesi ile 16 eyaletten aynı sayıda delege katılarak 13 Şubat 2022'de gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, 22 Mart 2017'de yemin ederek görevine başlamıştı.