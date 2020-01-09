Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier:

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, ülkede son dönemde siyasetçilere ve toplumun yararına faaliyet yapanlara yönelik saldırılara tepki göstererek, insanların aşağılanması ve hakaret uğraması durumunda herkesin buna karşı sesini yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Steinmeier, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue'da düzenlenen yeni yıl resepsiyonunda, gönüllü faaliyetlerle topluma faydalı çalışmalar yapan kurumların temsilcilerini kabul etti.

Ülkede yerel düzeyde faaliyet gösteren siyasetçilere, devletin temsilcilerine ve kamu yararına çalışan kurum temsilcilerine yönelik saldırılara dikkat çeken Steinmeier, bu yüzden yerel politikacıların hakaret ve tehditten dolayı uykusuz geceler geçirdiğini anımsattı.

Steinmeier, toplum için çaba sarf edenleri korumanın siyasetçilerin, polisin ve yargının görevi olduğunu vurgulayarak, "İnsanlar aşağılandığında ve hakarete uğradığında sesimizi yükseltmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, herkesi nefrete ve insan onurunu hiçe sayan bir ortamın oluşmasına karşı mücadele etmeye çağırdı.

Almanya'da son dönemde siyasetçilere ve yerel düzeyde toplumun yararına faaliyet yapanlara yönelik saldırılar düzenlenmişti.