Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, istenmediği için Kiev'e gitmediğini söyledi - Son Dakika
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, istenmediği için Kiev'e gitmediğini söyledi

12.04.2022 18:59
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, istenmediği için Kiev'e gitmediğini söyledi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de istenmediği için ziyarette bulunamadığını söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de istenmediği için ziyarette bulunamadığını söyledi.

Steinmeier Varşova'da yaptığı açıklamada, Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda'nın Ukrayna ile ortak Avrupa dayanışmasının güçlü bir işaretini vermek için Baltık ülkelerinin devlet başkanlarıyla birlikte Kiev'e gitmeyi teklif ettiğini belirtti.

Steinmeier Ukrayna ile dayanışma göstermek amacıyla Kiev'e gitmek istediğini belirterek, "Bunun için hazırdım. Ama açıkçası, kabul etmeliyim ki, bu Kiev de istemedi." dedi.

Alman Bild gazetesi de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Kiev'i ziyaret talebine ret cevabını verdiğini yazdı.

Haberde ayrıca Ukraynalı bir diplomatın konuya ilişkin, "Hepimiz Steinmeier'in Rusya ile yakın bağlarını biliyoruz. Şu anda Kiev'de hoş karşılanmıyor. Bunun değişip değişmeyeceğini göreceğiz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

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