Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı sözcülüğünden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e yapılan hızlı Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından PCR testinin de pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Steinmeier'in eşi Elke Büdenbender'in testinin de pozitif çıktığı kaydedildi.

Her iki hastanın da semptomlarının hafif olduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier ve eşinin karantinaya girdiği ifade edildi.