Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "Nefrete karşı en güçlü çare, birlik ve beraber olmaktır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: 'Nefrete karşı en güçlü çare, birlik ve beraber olmaktır' - Son Dakika

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "Nefrete karşı en güçlü çare, birlik ve beraber olmaktır"

18 dakika önce

Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen ırkçı saldırıda 5'i Türk 9 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Almanya genelinde anma törenleri düzenlendi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier:

Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen ırkçı saldırıda 5'i Türk 9 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Almanya genelinde anma törenleri düzenlendi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier yaptığı konuşmada "Nefrete karşı en güçlü çare birlik ve beraber olmaktır" dedi.


Topias Rathjen isimli ırkçı Alman'ın Hanau kentinde düzenlediği saldırıda 5'i Türk 9 kişiyi katletmesi Almanya'yı ayağa kaldırdı. Almanya'nın 50 kentinde saat 18.00'de binlerce kişi şehir meydanlarına akın ederek, ırkçı terörü lanetledi. Hanau'da hayatını kaybedenler için saygı nöbeti tutulurken, terör mağduru ailelerin yayında oldukları mesajı verildi. Hanau Marktplatz'da toplanan binlerce kişiye Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Hessen eyaleti Başbakanı Volker Bouffier ve Hanau Büyükşehir Belediye Başkanı Claus Kaminsky katılarak yaptıkları konuşmada ırkçılığa karşı birlik mesajı verdi.


Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Hanau Marktplatz'da toplanan binlerce kişiye yaptığı konuşmada "Birlikte duruyoruz ve birlikte kalıyoruz" diyerek ırkçılığa geçit yok çağrısında bulundu. Steinmeier, "Nefrete karşı en güçlü çare birlik ve beraber olmaktır. Terörün asıl amacı toplumu korkutmaktır. Biz korkmuyoruz ve korkuya izin vermeyeceğiz. Nefret ve şiddete karşı birleşerek cevap vereceğiz. Saygı ve dayanışma karşısında nefret ve şiddet yok olmaya mahkumdur. Politika, medyada, toplumun her kesimi Hanau saldırısını acımasız bir terörist şiddet eylemi olarak kınayarak tek ses oldu. Bu dayanışma karşısında şiddet ve nefret barınamayacaktır" diyerek ırkçı saldırıda hayatlarını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaştığını ve yaralılara acil şifalar dilediğini bildirdi. Hanau Marktplatz'da toplanan binlerce kişi ise meydanda bulunan anıta çiçekler koyup mumlar yakarak ölenleri andı.


Saldırıda hayatını kaybeden Türk genci Ferhat Unver'in babası Metin Unver ise Hanau'daki gösteride oğlunun resmine sarılarak gözyaşı döktü. Çarşamba akşamı saat 22.00 sularında Topias Rathjen isimli ırkçı Alman 5'i Türk 9 kişiyi öldürmesinin ardından 72 yaşındaki annesini ve kendisini öldürdü. - BERLİN

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:14 Kaynak: İHA
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