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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Penzberg Camisi'ni ziyaret etti

6 saat önce

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Penzberg Camisi'ni ziyaret etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Penzberg Camisi'ni ziyaret etti, System.String[]

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Penzberg Camisi'ni ziyaret etti.

Almanya'nın güneyinde Avusturya sınırına yakın bulunan Penzberg İslam Cemaati'ne ait camiye eşi Elke Büdenbender ve Bavyera Eyalet İçişleri Bakanı Joachim Hermann ile gelen Steinmeier, burada din görevlisi Bünyamin İdris ve Penzberg İslam Cemaati Başkan Yardımcısı Gönül Yerli'den bilgi aldı.

Gönül Yerli, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e tüm dünyada ezanın Arapça okunduğunu anlattı ve camide yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Din görevlisi Bünyamin İdris ise Steinmeier'e ezanın anlamını Almanca tercüme etti ve camiyi gezdirdi.

Steinmeier de yaptığı açıklamada, Penzberg'teki İslam cemaatinin çalışmalarını övdü ve Müslüman olmayanlar için de yaptıkları saygı dolu faaliyetler nedeniyle mutlu olduğunu ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:00 Kaynak: AA
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