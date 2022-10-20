Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Zelenskiy ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Zelenskiy ile telefonda görüştü

20.10.2022 16:18
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Zelenskiy ile telefonda görüştü

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Steinmeier telefon görüşmesinde, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik destek ve dayanışmasını sürdüreceği sözünü yineledi.

Steinmeier, bunun hem askeri alanda hem de ülkenin yeniden imarı konusunda sivil yardımlar için geçerli olduğunu aktardı.

Almanya'nın yıkılan elektrik, ısınma ve su altyapısının yeniden inşasına destek vereceğini ifade eden Steinmeier, Rusya'nın hayati öneme sahip altyapıyı hedef alan saldırılarını "aşağılık" olarak nitelendirdi.

Görüşmede Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Almanya'nın desteğine teşekkür etti. İki lider, Kiev'de yüz yüz görüşmekten memnuniyet duyacağını belirtti.

Öte yandan, Alman basınında yer alan haberlerde, Steinmeier'in bugün Ukrayna'ya gitmeyi planladığı ancak güvenlik sebeplerinden bu ziyareti ertelediği ileri sürüldü.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Zelenskiy ile telefonda görüştü - Son Dakika

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