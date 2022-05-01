Almanya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gösteriler yapıldı - Son Dakika

Almanya'nın çeşitli kentlerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gösteri ve yürüyüşler yapıldı.

Alman Sendikalar Birliğinin (DGB) merkezi gösterisi başkent Berlin'de düzenlenirken, Başbakan Olaf Scholz, Düsseldorf kentindeki mitinge katıldı.

Scholz, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya para, insani yardım ve silahlarla yardım etmeye devam edeceklerini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Putin'i savaşı durdurmaya, Ukrayna'nın egemenliğini ve bağımsızlığını kabul etmeye çağırdı.

Radikal savaş karşıtlığının zamanı geçtiğini ifade eden Scholz, "Her savaş karşıtlığına saygı duyuyorum. Her tutuma saygı duyuyorum ancak bir Ukrayna vatandaşına Putin'in saldırganlığına karşı silahsız savunma yapmasını söylemek alaycı gelecek." dedi.

Scholz, sınırların şiddet kullanılarak kaydırılmasına ve toprakların fethedilmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.

Ukrayna'daki savaşın küresel alanda da sonuçları olacağını aktaran Scholz, "Şimdiden bazılarının açlık çekeceğinden, ülkelerin halkı için tahıl alamayacağından, bu savaşın aynı zamanda dünya çapında bir açlık krizine yol açacağından endişe duymamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Alman basınında yer alan haberlerde, bazı göstericilerin Scholz'un konuşmasını protesto ettiği, "Silahsız barış yapmaya çalışın" ve "savaş kışkırtıcısı" şeklinde sloganlar attığı aktarıldı.

Başkent Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için binlerce kişi 17 Haziran Caddesi'nde toplandı.

DGB Başkanı Reiner Hoffmann, burada yaptığı konuşmada, Almanya'nın yoğun silahlanmasına tepki göstererek, askeri harcamaların artırılarak sosyal devletin ihmal edilmemesini istedi.

Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes sağlanmasını dileyen Hoffmann, Alman hükümetini de enflasyona karşı mücadele etmeye çağırdı.

Berlin Eyaleti Başbakanı Franziska Giffey ise göstericiler tarafından protesto edildi.

Konuşması sırasında yuhalanan Giffey'e atılan yumurta kendisine isabet etmedi. Giffey, konuşmasını tamamlamadan sahneden inerek gösteri alanından ayrıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Hamburg, Rosenheim, Aachen, Würzburg ve Dortmund gibi çok sayıda şehirde de gösteriler düzenlendi.