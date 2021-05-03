Almanya'da 1 Mayıs'ta çıkan şiddet olaylarında AA muhabirleri yaralandı - Son Dakika

Almanya'da 1 Mayıs'ta çıkan şiddet olaylarında AA muhabirleri yaralandı

03.05.2021 15:13
Almanya'da 1 Mayıs'ta çıkan şiddet olaylarında AA muhabirleri yaralandı, System.String[]

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada, AA muhabirleri Erbil Başay ve Cüneyt Karadağ yaralandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada, AA muhabirleri Erbil Başay ve Cüneyt Karadağ yaralandı.

Neukölln ilçesinde 1 Mayıs'ta düzenlenen gösteride, polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.

Polis, gösteriyi takip eden ve bir göstericinin gözaltına alınmasını görüntüleyen AA muhabiri Erbil Başay'a yumruk attı. Yüzüne gelen yumruk sonrası Başay'ın dudağı şişti.

Gösterileri takip eden diğer AA muhabiri Cüneyt Karadağ da eylemcilerin attığı taşın ayağına isabet etmesi nedeniyle hafif yaralandı.

Başay, Berlin'de 1 Mayıs'ta düzenlenen gösterileri takip ettiğini belirterek "Arkadaşlarımla akşama doğru Hermann Meydanı'nda başlayan gösteriyi izlemeye başladık. Binlerce gösterici daha sonra yürüyüşe geçti. Sonnenallee Caddesi'nde polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Cüneyt Karadağ ve ben bir binanın kapı aralığına sırtımızı vererek olayları takip etmeye devam ettik. Göstericiler polise taş ve şişe atarken polis de göstericilere sert müdahalede bulundu. Polis bir kişiyi gözaltına aldığı sırada görüntü alıyordum. Bu arada bir polis gelerek görüntü çekmemi engelleyerek yumruk attı." dedi.

Olayın sıcaklığından dolayı dudağındaki acıyı ve şişkinliği o an çok fark etmediğini ve çalışmayı sürdürdüğünü belirten Başay, "Ertesi gün dudağımın şiştiğini ve darbeden dolayı kan toplandığını gördüm. Darbe gören yer iki gün geçmesine rağmen hala acıyor." şeklinde konuştu.

Cüneyt Karadağ da gösteride fotoğraf çektiğini belirterek "Olaylar bir anda çatışmaya dönüşünce polis çok sert davrandı. Kendimi kapı aralığına siper etmeme rağmen ayağıma büyük bir kaldırım taşı geldi. O an acıdan dolayı bir müddet fotoğraf çekmeyi bıraktım. Daha sonra kendimi toparlayarak fotoğraf çekmeye devam ettim. Ayağımdaki acı iki gün sürdü." ifadelerini kullandı.

Gösterinin organizatörlerinden Aisha Kamal, basına yaptığı açıklamada, polisin, gerginliğin tırmanmasını istediğini, gösteriye katılanların polis tarafından sürekli taciz edildiğini kaydetti.

Almanya'da 1 Mayıs'ta çıkan şiddet olaylarında AA muhabirleri yaralandı
Almanya'da 1 Mayıs'ta çıkan şiddet olaylarında AA muhabirleri yaralandı
Almanya'da 1 Mayıs'ta çıkan şiddet olaylarında AA muhabirleri yaralandı
Almanya'da 1 Mayıs'ta çıkan şiddet olaylarında AA muhabirleri yaralandı

1 Mayıs, Karadağ, Almanya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da 1 Mayıs'ta çıkan şiddet olaylarında AA muhabirleri yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti Görüntü Türkiye'den! Kızlar sokak ortasında kavga ettikleri, erkekler de o anları kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Kızlar sokak ortasında kavga ettikleri, erkekler de o anları kayda aldı Yaşam mücadelesi kamerada! Hastanede oksijen sağlanamayan annesine suni teneffüs ile müdahale etti Yaşam mücadelesi kamerada! Hastanede oksijen sağlanamayan annesine suni teneffüs ile müdahale etti Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü
Milan taraftarının baskısı, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Donnarumma'yı ağlattı Milan taraftarının baskısı, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Donnarumma'yı ağlattı         
15:10
Polisten ikameti olduğu halde dışarı çıkan turiste ceza: Benim vatandaşım evde oturuyorsa sen de oturacaksın Polisten ikameti olduğu halde dışarı çıkan turiste ceza: Benim vatandaşım evde oturuyorsa sen de oturacaksın         
15:00
Candaş Tolga Işık: Ünlü iş adamı Cengiz, Ali Koç'a başkanlığa devam etmesi şartıyla maddi destek verecek Candaş Tolga Işık: Ünlü iş adamı Cengiz, Ali Koç'a başkanlığa devam etmesi şartıyla maddi destek verecek         
14:46
Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı         
14:36
Mayısta kiralara en fazla yüzde 13,70 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışları Mayısta kiralara en fazla yüzde 13,70 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışları         
14:31
Fırının imalat bölümünde kumar oynayan kişilere para cezası Fırının imalat bölümünde kumar oynayan kişilere para cezası         
13:41
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık         
13:23
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti         
11:36
Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi         
11:09
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti         
11:03
Ankara-Sivas YHT hattı 4 Eylül'de açılıyor, 12 saatlik yol 2 saate inecek Ankara-Sivas YHT hattı 4 Eylül'de açılıyor, 12 saatlik yol 2 saate inecek         
10:26
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti         
09:47
Sahtekarlığın böylesi görülmedi! Sahte basın kartları, yazar kasa fişleri havada uçuştu Sahtekarlığın böylesi görülmedi! Sahte basın kartları, yazar kasa fişleri havada uçuştu         
09:43
Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 15:27:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da 1 Mayıs'ta çıkan şiddet olaylarında AA muhabirleri yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement