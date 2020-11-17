Almanya'da 1 milyar Euroluk müze soygununda 3 gözaltı - Son Dakika

Avrupa'nın en eski ve büyük hazinelerinden birine ev sahipliği yapan ve geçtiğimiz yıl soyulan Almanya'nın Dresden kentindeki Grünes Gewölbe müzesi olayıyla bağlantılı 3 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Almanya'nın Dresden kentinde bulunan ve Avrupa'nın en büyük hazinelerinden birine ev sahipliği yapan Grünes Gewölbe müzesinde geçtiğimiz yıl gerçekleşen 1 milyar euroluk soygun olayıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Dresden eyaletindeki polis yetkilileri olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Polisin, bu sabah erken saatlerde başkent Berlin genelinde bazı adreslere eş zamanlı baskın düzenlediği ve Dresden'de bulunan Grünes Gewölbe Müzesi'nde geçen yıl gerçekleşen yaklaşık 1 milyar Euro değerinde tarihi eserin çalındığı soyguna karıştığı şüphelenilen 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 1638 POLİS KATILDI

Polisin mücevher, dijital veri, kıyafetlerin de dahil olduğu diğer kanıtlar için çoğunlukla Berlin'in Neukoelln semtinde 18 apartman, garaj ve araçta arama yaptığı ifade edildi. Toplam 1638 memurun görev aldığı operasyonda 3 Alman vatandaşının, 'hırsızlık' ve 'kundaklama' şüphesiyle gözaltına alındığı ve bu kişilerin sorgu hakimi karşısına çıkarılacağı belirtildi. Ayrıca, gözaltıların ülkenin farklı bölgelerine gerçekleştiği de ifade edildi.

NELER OLMUŞTU?

Almanya'nın Dresden kentinde bulunan ve Avrupa'nın en eski müzelerinden biri olan Grünes Gewölbe Müzesi soyuldu. Müzeden yaklaşık 1 milyar Euro değerinde tarihi eser çalındığı belirtildi.

Olay, yerel saatle sabaha karşı 05.00'te gerçekleşti. Alman medyasında yer alana haberlere göre elektrik devresini yangın çıkararak etkisiz hale getiren hırsızlar, müzenin küçük penceresinden içeriye girdi. Müzenin tarihi bölümünü hedef alan hırsızlar, 1 milyar Euro değerinde tarihi eseri çalarak kayıplara karıştı. Saksonya Eyalet Polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın inceleme altında olduğunu ve hırsızların arandığını bildirdi. Müzedeki eserlerin 1694-1733 yılları arasında Saksonya Elektörlüğü yapan 'Güçlü August' döneminde toplandığı belirtildi. Elektrik devresinde yangın çıkararak etkisiz hale getiren hırsızların müzeye giriş görüntüleri güvenlik kamerasına yansımıştı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜCEVHER MÜZESİ

Öte yandan Kasım 2019'da gerçekleştirilen soygunda, irili ufaklı olarak 770 elmasın ve 49 karat bir elmasın yer aldığı 1728 yılından kalma bir kılıcın soyulduğu ifade edilmişti. Çalışananlar arasında 1782 ve 1789 yıllarına ait eserlerin maddi değerinin ise 1 milyar Euro dolayında olduğu belirtilmişti.