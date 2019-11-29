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Almanya'da '1 milyar euroluk' soygun: Hırsızları ihbar edene yarım milyon euro ödül
6 saat önce
Almanya tarihinin en büyük soygunlarından birinde çalınan '1 milyar euro' değerindeki mücevherleri bulmak için yardımcı olanlara yarım milyon euro ödül verilecek.
Almanya tarihinin en büyük soygunlarından birinde çalınan '1 milyar euro' değerindeki mücevherleri bulmak için yardımcı olanlara yarım milyon euro ödül verilecek.
Alman polisi, 18. yüzyıla ait eserleri çalan soyguncuları bulmaları için olayla ilgili ipucu verecek kişileri ödüllendireceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:11
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