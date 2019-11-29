Son Dakika Haberleri: Almanya'da '1 milyar euroluk' soygun: Hırsızları ihbar edene yarım milyon euro ödül
Son Dakika Dünya Almanya'da '1 milyar euroluk' soygun: Hırsızları ihbar edene yarım milyon euro ödül - Son Dakika Dünya

Almanya'da '1 milyar euroluk' soygun: Hırsızları ihbar edene yarım milyon euro ödül

6 saat önce

Almanya tarihinin en büyük soygunlarından birinde çalınan '1 milyar euro' değerindeki mücevherleri bulmak için yardımcı olanlara yarım milyon euro ödül verilecek.

Almanya'da '1 milyar euroluk' soygun: Hırsızları ihbar edene yarım milyon euro ödül, System.String[]

Almanya tarihinin en büyük soygunlarından birinde çalınan '1 milyar euro' değerindeki mücevherleri bulmak için yardımcı olanlara yarım milyon euro ödül verilecek.


Alman polisi, 18. yüzyıla ait eserleri çalan soyguncuları bulmaları için olayla ilgili ipucu verecek kişileri ödüllendireceğini duyurdu.

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Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:11 
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