Almanya'da 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınması tavsiye edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Almanya'da 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınması tavsiye edildi - Son Dakika Spor

Almanya'da 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınması tavsiye edildi

6 saat önce

Almanya Kulüpler Birliği (DFL) Başkanlık Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınmasını tavsiye etti.

Almanya'da 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınması tavsiye edildi, System.String[]

Almanya Kulüpler Birliği (DFL) Başkanlık Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınmasını tavsiye etti.

DFL'den yapılan açıklamada, DFL Başkanlık Kurulunun 31 Mart'ta düzenlenecek üyeler toplantısına hazırlık yapmak için bugün video konferans yoluyla görüştüğü belirtildi.


Görüşmede, Kovid-19'un sonuçlarıyla ilgili olası senaryoların ve akla gelebilen eylem seçeneklerinin tartışıldığının aktarıldığı açıklamada, bunların hafta içinde geliştirileceği ve ardından üyeler toplantısında ele alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, tüm senaryoların ve eylem seçeneklerinin dış faktörlere bağlı olduğuna işaret edilerek, "Bu çerçevede DFL Başkanlık Kurulu, üyeler toplantısında 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınmasını tavsiye edecek." denildi.

Frankfurt kentinde 1. ve 2. ligden 36 kulübün katılımıyla 16 Mart'ta düzenlenen DFL üyeler toplantısında, 1. ve 2. lig futbol karşılaşmaları koronavirüs salgını nedeniyle 2 Nisan'a kadar askıya alınmıştı.

Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:48 Kaynak: AA

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