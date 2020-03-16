Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi - Son Dakika

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Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
25 dakika önce
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, bu kez de Alman futbolunu vurdu. Almanya'da 1. ve 2. lig futbol karşılaşmaları, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar askıya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:26 Kaynak: AA
Almanya'nın en üst düzey ligleri hakkında karar verildi. Bundesliga I ve Bundesliga II maçları, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi.
SEYİRCİSİZ OYNANACAĞI AÇIKLANMIŞTI
Daha önce maçların seyircisiz oynanacağı açıklanmış, ardından hafta başlamadan ligler askıya alınmıştı.
Almanya'da koronavirüs nedeniyle 10 civarında ölüm gerçekleşirken oyuncularda da test sonuçları pozitif çıkan isimler oldu.
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