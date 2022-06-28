Almanya'da 101 yaşındaki eski Nazi gardiyanına 5 yıl hapis cezası verildi

Almanya'da Nazi döneminde Sachsenhausen toplama kampında gardiyan olarak görev yaptığı belirtilen 101 yaşındaki Josef S, Neuruppin Eyalet mahkemesince 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Nazi Almanyası'nda 1942-1945 döneminde Sachsenhausen toplama kampında görev yaptığı sırada 3 bin 500'den fazla kişinin öldürülmesine yardımcı olmakla suçlu bularak gardiyan Josef S'ye 5 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Udo Lechtermann, sanığın 3 yıl toplama kampında görev yaptığı sonucuna varıldığını belirterek, Josef S'nin, insanların kitlesel olarak öldürülmesini, isteyerek desteklediğini ifade etti.

Josef S, Ekim 2021'de başlayan ve yaklaşık 9 ay süren davada, toplama kampında görev yaptığını reddetmiş, söz konusu dönemde Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Pasewalk kenti yakınlarında tarım işçisi olarak çalıştığını savunmuştu.

Josef S'nin toplama kampında çalıştığını kanıtlamak için belgeler sunan savcılık, sanığın 5 yıl hapis cezası verilmesini talep etmişti. Gardiyanın avukatları ise müvekkilinin beraatını istemişti.

101 yaşındaki sanığın hastalığı sebebiyle birçok kez ara verilen dava, Josef S'nin ikamet ettiği Brandenburg kentindeki bir spor salonunda yapılmış ve duruşmalar yaklaşık 2,5 saat sürmüştü.