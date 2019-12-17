Almanya'da 12 binden fazla şiddet yanlısı aşırı sağcı bulunuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da 12 binden fazla şiddet yanlısı aşırı sağcı bulunuyor - Son Dakika

Almanya'da 12 binden fazla şiddet yanlısı aşırı sağcı bulunuyor

6 saat önce

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkede şiddet yanlısı en az 12 bin aşırı sağcının bulunduğunu söyledi.

Almanya'da 12 binden fazla şiddet yanlısı aşırı sağcı bulunuyor, System.String[]

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkede şiddet yanlısı en az 12 bin aşırı sağcının bulunduğunu söyledi.

Horst Seehofer, Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang ve Federal Kriminal Dairesi Başkanı (BKA) Holger Münch ile aşırı sağa karşı mücadelenin durumu ve güvenlik makamlarının yeniden yapılandırılması konusunda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Seehofer, ülkede siyasi motivasyonla gerçekleştirilen adam yaralama vakalarının yarısının aşırı sağcılar tarafından yapıldığını vurgulayarak, "Değerlendirmelerimize göre Almanya'da en az 12 bin şiddet yanlısı aşırı sağcı mevcut." dedi.

Bfv ve BKA'nın personel olarak daha da güçlendirileceğinin altını çizen Seehofer, ilk etapta aşırı sağa karşı mücadele için iki kuruma 600 yeni güvenlik personeli istihdam edileceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Seehofer, güvenlik makamlarının yeniden yapılandırılarak aşırı sağa karşı daha iyi mücadele sürdürüleceğine dikkati çekerek, bu amaçla sağcı aşırılık yanlısı faaliyetleri açıklığa kavuşturmak için özel bir birimin de planlandığını anlattı.

Seehofer ekim ayında Halle kentinde gerçekleşen Sinagog saldırısının ardından kente yaptığı ziyarette bir gencin kendisine "Siz bizi koruyamıyorsunuz." dediğini ve o sözün kendisine dokunduğunu ifade ederek, toplumun güven içinde yaşamasının önemini vurguladı.

Alman Bakan, bugüne kadar aşırı sağa karşı mücadelenin neden ciddiye alınmadığı sorusuna karşılık, "Evet, siyaset olarak bunu daha erken ciddiye alıp ve önlemler alınması gerekirdi. Böyle bir gerçek mevcut." dedi.

BKA Başkanı Holger Münch ise Almanya'da propaganda ve şiddetin arttığına dikkati çekerek, "Yabancıların yanında siyasi rakipler ya da mülteciler için çalışanlar özellikle aşırı sağcıların ilgi alanında. Aşırı sağcıların internet üzerinden tehditler ve korku iklimi oluşturma çabaları da görülüyor." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:12 Kaynak: AA
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