Son Dakika Haberleri: Almanya'da 14 Havalimanında Güvenlik Alarmı

Almanya'da 14 Havalimanında Güvenlik Alarmı

9 saat önce

Almanya'nın Stuttgart Havalimanı'nda kimliği belirsiz kişilerin havaalanı akışını gizli olarak video kaydına aldığını tespit eden güvenlik güçleri, Almanya'nın 14 havalimanında güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardı.

Almanya'da 14 Havalimanında Güvenlik Alarmı, System.String[]
Almanya'nın Stuttgart Havalimanı'nda kimliği belirsiz kişilerin havaalanı akışını gizli olarak video kaydına aldığını tespit eden güvenlik güçleri, Almanya'nın 14 havalimanında güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardı.

Almanya'nın Stuttgart Havaalanı'nda güvenlik güçleri, havaalanına ait gizli bilgilerin kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kayıt altına alındığını tespit etti. Zanlılar, güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan birinin, radikal dinci bir grubun üyesi olduğu ve Paris'te Alman plakalı bir araçta bulunduğu belirtildi.

Yaşanan olayın ardından Almanya Federal Polisi, Almanya genelinde bulunan 14 havalimanında güvenlik alarmı verdi. - FRANKFURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:43 Kaynak: İHA

Almanya, 3. Sayfa
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