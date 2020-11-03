Almanya'da 15 bin 352 vak'a tespit edildi - Son Dakika

Almanya'da son 24 saatte 15 bin 352 yeni tip korona virüs (Covid-19) vak'ası tespit edildi.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü, ülkedeki son 24 saatte 15 bin 352 yeni korona virüs vak'asının tespit edildiğini, toplam vak'a sayısının 560 bin 379'a yükseldiğini açıkladı. Açıklamaya göre korona virüs nedeniyle son 24 saatte 131 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 661'e yükseldi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 371 bin 500 kişinin iyileştiği kaydedildi.

"Görevimiz, pandemiyi kontrol altında tutmak"

Artan vak'a sayıları üzerine alınan önlemlere uyularak salgının durdurmak gerektiğini açıklayan Almanya Doktorlar Odası Başkanı Klaus Reinhardt, "Tedbirler doğru. Kurallara uyarak frene basarak artan vak'a sayılarını durdurmalıyız. Durduramazsak sağlık sistemimize aşırı yüklenme olacaktır. Özellikle yoğun bakım ünitelerindeki artan korona hastası sayısının endişe verici. Sayı, son 2 hafta içinde neredeyse 3 katına çıktı. Yaşlı hastaların oranı da yine arttı. Bu da yeni ölümlerimiz olacağı anlamına geliyor. Yaklaşık 4 hafta içinde, pandemiyi kontrol altına alacak yeni önlemlerin yürürlüğe girip girmediği veya yeniden düzenlemelerin yapılması gerekip gerekmediği bilinecek. Şu anki görevimiz, pandemiyi kontrol altında tutmaktır. Karar verilen önlemler bunun için uygun ve doğrudur" açıklamasında bulundu. - BERLİN