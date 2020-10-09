Almanya'da 15 bölge salgında üst sınırları aştı - Son Dakika

Almanya'da korona virüs salgınıyla mücadelede 15 bölgede salgında üst sınır aşıldı.

Almanya'da enfeksiyon sayısı hızlı tırmanışa geçti. Alman salgın hastalıklar konusunda yetkili kurumu Robert Koch Enstitüsü Almanya'nın 15 bölgesinde üst sınır olarak sayılan 100 bin nüfusluk bir yerleşim yerinde bir hafta içinde 50 yeni vak'anın aşıldığını duyurdu. 22 bölgenin de vak'a sayısının 40'lı rakamlara aştığı belirtilerek, önlem alınmazsa sayının hızlı bir şekilde yükselişe geçeceği ikazı yapıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'in Neukölln, Friedrichshain- Kreuzberg ve Tempelhof- Schöneberg riskli bölge olarak açıklanırken, Kuzey Ren- Vestfalya eyaletinde Hamm, Herne ve Remscheid şehirleri, Saksonya Cloppenburg, Vechta ve Wesermarsch, Hessen eyaletinde ise Frankfurt ve Offenbach, Baden-Württemberg eyaletinde Esslingen bölgesi, Bremen şehri ve Bavyera eyaletinin Rosenheim kentinde üst sınır aşılarak bu bölgelere göre özel önlemler alındı. Risk bölgesi ilan edilen Frankfurt'ta alışveriş caddesinde maska takma mecburiyeti getirildi, ayrıca bugünden itibaren barlar ve restoranlar saat 23.00'den itibaren kapatılacak. Halka açık olan yerlerde bu saatten itibaren alkol kullanımı da yasaklandı.

Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) tarafından Almanya'da son 24 saatte ülke genelinde 4 bin 516 yeni enfeksiyon vak'ası tespit edildiğini, 11 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam ölenlerin sayısı 9 bin 589 kişiye ulaştığını 314 bin 660 kişinin krizin başlangıcından beri enfekte olduğu ve 271 bin 800 kişinin iyileştiği açıklandı.

RİSK BÖLGELERİNE ASKERİ DESTEK GÖNDERDİ

Alman ordusu (Bundeswehr) salgın rakamlarının arttığı belediyelere destek olabilmek için bin 400 asker görevlendirdiğini açıkladı. Destek görevini koordine eden ve yöneten Korgeneral Martin Schelleis, "Salgının yüksek olduğu bölgelere idari yardım için görevli askerlerimizi sevk ettik. İkinci dalga salgın için ise 15 bin askerimiz görev için hazır bekletiliyor" açıklamasında bulundu.

(Mehmet Koca/İHA)