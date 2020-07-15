Almanya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri düzenlendi - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Almanya'daki Türk temsilciliklerinin yanı sıra Türk sivil toplum kuruluşları ve derneklerde anma programları düzenlendi.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda düzenlenen programda, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin 15 Temmuz hain darbe girişiminde objektiflerine yansıyanlardan oluşan fotoğraf sergisi açıldı.

Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ile Türk STK temsilcilerinin açtıkları "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi", 24 Temmuz saat 16.00'ya kadar gezilebilecek.

Şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, sela ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erciyes, hain darbe girişiminde yaşananları anlatarak, o geceki kahramanlık hikayelerinden örnekler verdi.

251 şehidin ismi okundu

Köln kentindeki Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Merkezinde düzenlenen etkinlikte, o gece şehit olan 251 kişinin ismi okundu.

Etkinliği ziyaret edenler, AA fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz Fotoğraf Sergisini ilgiyle inceledi.

UID Genel Başkanı Bülent Bilgi, Türkiye'nin bir daha böyle karanlık bir gece yaşamamasını temenni ederek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün tüm dünyada UID olarak andıklarını ve Türkiye'de yaşananları her ülkede anlattıklarını söyledi.

Türkiye'nin Düsseldorf, Essen, Münster, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Mainz, Münih, Münster ve Stuttgart Başkonsolosluklarının yanı sıra Almanya'daki çok sayıda Türk STK ve derneğinde de çeşitli anma programları düzenlendi.