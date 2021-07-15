Almanya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlendi - Son Dakika

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için anma töreni düzenlendi.

Tören, şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim ve şehitler için duanın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, törende yaptığı konuşmada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz, kendi iradesi üzerinde egemen bir güç tanımayan milletimizin şanlı tarihinden aldığı güçle, kadını erkeği, genci yaşlısıyla devletimizi ve demokratik düzenimizi hedef alan terör odaklarına karşı, Sayın Cumhurbaşkanımızın ferasetli ve kararlı liderliğinde canını ortaya koyarak kazandığı zafer olarak tarihimize geçmiştir." ifadesini kullandı.

Türk devletinin darbecilerin döktüğü kanı yerde bırakmadığının ve bırakmayacağının altını çizen Aydın. "Aradan geçen 5 yılda bu ihanetin hesabını sormak ve ülkemizi FETÖ şebekesinin kalıntılarından tamamen arındırmak devletimizin temel vazifesi olmuştur. Bu doğrultuda ülkemizdeki darbeciler yakalanarak adalete teslim edilmiş ve hukukun önünde yaptıklarının hesabı sorulmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

" Almanya'nın da bir gün bu beladan zarar görebileceğini somut örnekleriyle izah ettik"

Aydın, yurt içindeki yapılanması çözülen terör örgütü FETÖ'nün, bu süreçte yurt dışında yuvalanmaya ağırlık verdiğini belirterek, "Bu nedenle de yurt dışındaki FETÖ yapılarıyla mücadele önceliğimiz olmuştur ve olmaya devam edecektir." dedi.

FETÖ terör örgütü mensuplarının Almanya'da bulunduğunu ifade eden Aydın, şöyle devam etti:

"5 yıldır Alman muhataplarımızla her düzeyde yaptığımız tüm temaslarda, 15 Temmuz başta olmak üzere FETÖ'nün işlediği tüm cürümleri, FETÖ'nün eğitim ve hayır işleri gibi faaliyetleri paravan olarak kullanan sinsi bir örgüt olduğunu, esenliğini istediğimiz Almanya'nın da bir gün bu beladan zarar görebileceğini somut örnekleriyle izah ettik. Türk mahkemelerinin ortaya koyduğu sağlam kanıtları belgeleriyle paylaştık ancak maalesef Alman tarafının tutumunda kayda değer bir değişiklik göremedik."

Aydın, bir kısmı lider kadrosuna mensup binlerce örgüt üyesinin Almanya'ya gelerek yuvalandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Elbette bu yapılanmanın Almanya'da yürüttüğü illegal faaliyetlerin soruşturulması evvela Alman makamlarına düşmektedir. Adaletin tecellisini daha fazla geciktirmeden, Alman makamlarının Türkiye'deki darbe girişiminde payı olan FETÖ unsurlarına karşı gerekli idari ve adli tedbirleri almalarının zamanı çoktan gelmiştir. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz başta olmak üzere FETÖ'nün mağduriyetine uğramış insanlarımıza yaşatılan bu hayal kırıklığının izahı yoktur. FETÖ'nün gördüğü bu himaye ne dostluğumuz ne müttefikliğimiz ne de ortak değerlerimiz bakımından kabul edilebilirdir."

Büyükelçi Aydın, Türkiye'nin her zaman kendi iç ve dış güvenliği için önlemlerini alacağını kaydetti.

Törende Anadolu Ajansının hazırladığı "15 Temmuz'da ne oldu?", "Akıncı iddianamesi" ve "Türkiye geçilmez" adlı kısa filmler gösterildi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'ın video mesajı paylaşıldı.

Katılımcılar daha sonra FETÖ'nün darbe girişimi gecesi ve sonrasında Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

Şehitler için bisiklet turu

Öte yandan, törenden önce Türk sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonunda "251 Demokrasi Şehidimiz adına bisiklet turu" adlı etkinlik yapıldı.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu bahçesinde toplanan onlarca kişi yaklaşık 8 kilometre mesafedeki Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğine kadar bisiklet sürdü.

Türk ve Alman bayrakları taşıyan katılımcılar, üzerinde 15 Temmuz amblemi bulunan tişört giydi.

Katılımcılar Berlin Büyükelçiliği önünde ise üzerinde 15 Temmuz şehitlerinin isimleri yazılı olan kırmızı ve beyaz balonları havaya bıraktı.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Berlin Bölge Başkanı Sinan Kaplan, FETÖ terör örgütünün darbe girişimini yurt dışındaki Türkler olarak kınadıklarını ve lanetlediklerini belirterek, "Buradaki tüm insanımızla Türkiye'mizin yanındayız." dedi.