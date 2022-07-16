Almanya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği - Son Dakika
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Almanya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği

16.07.2022 02:23
Almanya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi çok farklı bir hainlikle karşı karşıya kaldığını söyledi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi çok farklı bir hainlikle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Köln Başkonsolosluğunda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinliğine katılan Kılıç, darbe gecesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Samsun'da olduklarını dile getirerek, "Fetö terör örgütünün başını çektiği hain darbe girişimine karşı tüm Samsunlu hemşerilerimizle beraber, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tüm milletimize yaptığı çağrıyla beraber meydanlarda vatandaşlarımızla bir aradaydık" diye konuştu.

Kılıç, 15 Temmuz gecesi Türk halkının demokrasi ve direniş dersinin önemli örneklerinden birisinin görüldüğünü belirterek, "Tarih boyunca önemli mücadeleler verildi. Milletimiz geçmişte çok badireler atlattı. Uluslararası camiadaki yerimizi kuvvetlendirmek için tarihimizden gelen gücümüzün ve sorumluluklarımızın farkında olarak geleceği yürüyüş için ortaya koyduğumuz çok mücadeleler oldu." diye konuştu.

Çağatay Kılıç, ihanet kalkışmasının bütün ülkenin karanlığa gömülmesini hedeflediğini aktararak, "Silahlı kuvvetlerimizin, emniyet teşkilatımızın, yargı teşkilatımızın, milli eğitim camiamızın içerisine ve mülki idare içerisine yuvalanmış olan, zihinlerine, yüreklerini kiraya vermiş, kendi iradesi olmayan atlantik ötesinde ABD'nin Pensilvanya eyaletinde kaçak durumda olan Fetullahçı Terör Örgütünün elebaşı Fetullah Gülen tarafından organize edilen ihanet kalkışması, bütün ülkenin karanlığa gömülmesini hedefledi." şeklinde konuştu.

Türk milletinin demokrasi mücadelesinden ve özgürlüklere olan aşkından kimsenin bir şey koparamayacağını vurgulayan Çağatay Kılıç, "Bu mücadele ilelebet devam edecek. Önümüzdeki yıl inşallah 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Çok daha kuvvetli adımlarla geleceğe yürüyeceğiz, bu yürüyüşü kimse durduramayacak." dedi.

Etkinliğe Türk sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinliği - Son Dakika

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