Almanya'da 1579 sığınmacı çocuğun kayıp olduğu açıklandı - Son Dakika

Almanya'da, 607'si 13 yaşın altında olmak üzere reşit olmayan 1579 çocuğun kayıp olduğu bildirildi.

Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki kayıp çocuklara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Almanya'da, 607'si 13 yaşın altında olmak üzere reşit olmayan 1579 kayıp çocuğun kayıp olduğu belirtildi.

Çocukların çoğunu, Afganistan, Fas, Cezayir, Suriye ve Somali'den gelen çocukların oluşturduğu ifade edildi.