Almanya'da 17 Bin 400 Şarj İstasyonu Var

ALMANYA'DA elektrikli otomobillere hizmet veren şarj istasyonlarının sayısının, yılın ilk üç ayında kayda değer bir artış gösterdiği açıklandı.

ALMANYA'DA elektrikli otomobillere hizmet veren şarj istasyonlarının sayısının, yılın ilk üç ayında kayda değer bir artış gösterdiği açıklandı. Almanya Su ve Enerji Endüstrileri Birliği'nin (BDEW) açıkladığı verilere göre, mart ayının sonuna kadar halihazırdaki şarj istasyonlarına bin 300 yeni istasyon eklendi. Böylece Almanya'daki toplam şarj istasyonu sayısı 17 bin 400 oldu.



ARAZİ BULMAK ZOR



Belirli Alman kentlerinin şarj istasyon ağını genişletmek için kendi planları olduğunu kaydeden BDEW, kurulması teklif edilen istasyonların sayısının yüksek olmadığını kaydetti. Alman haber ajansı dpa'nın bir araştırmasına göre, Almanya'da yerel yönetimler sıklıkla şarj istasyonu inşa etmek için arazi bulma noktasında zorluklarla karşılaşıyor. Çalışmaya göre bunun nedeni, yerel yönetimlerin Berlin'in elektrikli araç şarj istasyonu inşasına ilişkin desteğini almasının çok karmaşık bir süreci gerektirmesi.



2018'DE ARAÇ SAYISI 83 BİN ADETTİ



Almanya, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında caddelerdeki elektrikli araç sayısını artırmak istiyor. Ancak Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin (KBA) verilerine göre, 2018 yılında Almanya'da kullanılan elektrikli araç sayısı toplamda yalnızca 83 bin idi. Bu çerçevede elektrikli araç şarj istasyonu ağının genişletilmesi, elektrikli araç kullanımını kolaylaştıracağı ve teşvik edeceğinden hayati önem taşıyor.

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