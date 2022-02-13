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Almanya'da 17. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi - Son Dakika

Almanya'da 17. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi

13.02.2022 16:22

Federasyon Kongresi Paul-Löbe Haus binası Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in gelişi Siyasilerin Paul-Löbe Haus binasına gelişi Federal Meclis Başkanı SPD'li Baerbel Bas'ın konuşması BERLİN - Almanya'da 17.

Federasyon Kongresi Paul-Löbe Haus binası

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in gelişi

Siyasilerin Paul-Löbe Haus binasına gelişi

Federal Meclis Başkanı SPD'li Baerbel Bas'ın konuşması

BERLİN - Almanya'da 17. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi için Federal Meclisin (Bundestag) 736 milletvekilinin yanı sıra eyaletlerin belirlediği aynı sayıda delegeden oluşan Federasyon Kongresi (Bundesversammlung) Paul-Löbe Haus binasında toplandı.

Almanya'da 17. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi
Almanya'da 17. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi
Almanya'da 17. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi

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Meclis Başkanı, Angela Merkel, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da 17. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da 17. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi - Son Dakika
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