Son Dakika Haberleri: Almanya'da 18 Aşırı Sağcı Asker Ordudan Atıldı

Almanya'da 18 Aşırı Sağcı Asker Ordudan Atıldı

31 dakika önce

Almanya'da geçen yıl aşırı sağcı 18 askerin ordudan atıldığı bildirildi.

Almanya'da 18 Aşırı Sağcı Asker Ordudan Atıldı, System.String[]
Almanya'da geçen yıl aşırı sağcı 18 askerin ordudan atıldığı bildirildi.

Alman Federal Meclisi Silahlı Kuvvetler Sorumlusu Hans-Peter Bartels, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, ordu içinde 270 kişi hakkında aşırı sağcı oldukları şüphesiyle soruşturma yürütüldüğünü söyledi.

Bartels, söz konusu kişilerin, yabancı düşmanlığı, Yahudi karşıtı propaganda, düşmanlık ve nefreti teşvik suçları işlediklerini savunarak, "Geçen yıl sonuna kadar 18 askerin orduyla ilişiği kesildi." dedi.

Orduda personel yetersizliği olduğunu da vurgulayan Bartels, savunma bakanlığının personel konusunda gerekli adımları atmasının önemine dikkati çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:44 Kaynak: AA

Berlin, Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motorlu Taşıtlar Vergisinin İlk Taksit Ödemesi 31 Ocak'ta Sona Erecek Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, PFDK'ya Sevk Edildi

Avrupa'nın Dev Ülkesi Polis Teşkilatı Başkan Yardımcılığına Türk İsmi Getirdi İsrail, Kenevir İhracatı İçin Harekete Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 21:15:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da 18 Aşırı Sağcı Asker Ordudan Atıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]