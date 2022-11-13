Genç kızın hayatında hiç görmediği babasıyla ilk kez karşılaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Genç kızın hayatında hiç görmediği babasıyla ilk kez karşılaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu

13.11.2022 12:35

Almanya'da 18 yıl cezaevinde yattıktan sonra cezasının bitmesinin ardından Türkiye'ye dönen adam, cezaevine girdiği dönemde doğan kızıyla ilk kez karşılaştı. Yaşanan duygusal anlar sosyal medyada yüz binlerce etkileşim aldı.

Instagram'da paylaşılan bir video, günün en çok izlenenleri arasına girdi. İddiaya göre Almanya'da işlediği suçtan dolayı 18 yıl hapis cezası alan adam, cezaevine girdi. Bu sırada hamile olan eşi de kızlarını dünyaya getirdi.

YILLARCA HASRET ÇEKTİLER

Aradan geçen süre zarfında genç kız babasını merak ederken, aile üyeleri de hasret çekti. Herkesin dört gözle beklediği kavuşma ise tam 18 yıl sonra gerçekleşti.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Genç kız ve hiç görmediği babası, ilk kez bir araya geldi. İkilinin karşılaşması ve birbirlerine sarıldıkları anlar sosyal medyada yüz binlerce izlenme aldı.

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SON DAKİKA: Genç kızın hayatında hiç görmediği babasıyla ilk kez karşılaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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