Almanya'da 19 bin 990 yeni vak'a tespit edildi - Son Dakika

Almanya'da son 24 saatte 19 bin 990 yeni tip korona virüs (Covid-19) vak'ası tespit edildi. Son verilerle birlikte salgının başlangıcından bu yana en yüksek vak'a sayısı kaydedilmiş oldu.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü, son 24 saatte 19 bin 990 yeni korona virüs vak'asının tespit edilmesi ile ülkedeki toplam vak'a sayısının 597 bin 583'e ulaştığını açıkladı. Açıklamaya göre korona virüs nedeniyle son 24 saatte 118 kişi hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 10 bin 930'a ulaştı. Açıklamada ülke genelinde korona virüs taşıyan kişi sayısının 200 bine yaklaştığı kaydedildi. Son verilerle birlikte salgının başlangıcından bu yana en yüksek vak'a sayısı kaydedilmiş oldu.

Öte yandan salgının başlangıcından bu yana 391 bin 600 kişinin iyileştiği açıklandı.

(Mehmet Koca/İHA)