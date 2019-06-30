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Almanya'da "19. Yüzyılda Hilalin Altındaki Polonyalı Subaylar" paneli

44 dakika önce

Almanya'nın Düsseldorf kentinde Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Polonyalı tarihçi Dr. Piotr Szlanta'nın katılımıyla "19. Yüzyılda Hilalin Altındaki Polonyalı Subaylar" konulu panel düzenlendi.

Almanya'da
Almanya'nın Düsseldorf kentinde Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Polonyalı tarihçi Dr. Piotr Szlanta'nın katılımıyla "19. Yüzyılda Hilalin Altındaki Polonyalı Subaylar" konulu panel düzenlendi.
Heinrich Heine Üniversitesinde Köln Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Polonya Kültür Enstitüsünün ortaklaşa gerçekleştirdiği panelde Osmanlı İmparatorluğu'na sığınan Polonyalı generallerin o dönem yaşadıkları olaylar ve hayat hikayeleri anlatıldı.
Prof. Dr. Ortaylı, panelde Osmanlı ordusunun hizmetine giren Murad Paşa, Mehmed Sadık Paşa ve Mustafa Celaleddin Paşa gibi ünlü Polonyalı generallerin yaşadıkları döneme ışık tuttu ve generallerin yaptıkları hizmetleri aktardı.
Osmanlı İmparatorluğu'na 19. yüzyılda sığınan değişik milletlerden askerlerin bulunduğunu ifade eden Ortaylı, ancak Polonyalıların Türk milliyetçiliğini içselleştirerek hizmet ettiğini söyledi.
Osmanlı İmparatorluğu'nun yabancı ülkelerden gelen uzman askerleri payelendirerek kendi ordusunun mensubu yaptığına işaret eden Ortaylı, şöyle devam etti:
"Bu askerlerin bir kısmı Rusya, Avusturya ve Almanya'nın Polonya'yı istilası sürecinde bağımsızlık savaşına katılıp Osmanlı Devleti'ne sığınan askerlerdir. Polonya ve Macar askerleri devletimizin hizmetine girmiştir. Sayıları binleri bulan asker kökenli kişiler iki ülke dostluğunun tarihsel kaynağı haline gelmiştir. Bunlardan Murad Paşa, Polonya ve Macar kahramanı olarak tarihte yerini almıştır."
Polonyalı tarihçi Dr. Piotr Szlanta ise o dönem büyük askeri başarılara imza atan Murad Paşa'nın (Josef Bem), Osmanlı'ya sığınmadan önceki hayatını anlattı.
Polonya Enstitüsü Müdiresi Dominika Swietonska, Yunus Emre Enstitüsü vasıtasıyla Polonya ile Türkiye arasındaki tarihsel dostluğu ortaya koyan dördüncü projeyi gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.
Öğrenci ve akademisyenlerin dinleyici olarak katıldığı panelin sonunda panelistler, kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:09 Kaynak: AA
Osmanlı İmparatorluğu, Polonya, Almanya, Kültür Sanat
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