Almanya'da 2 ayrı nargile kafeye silahlı saldırı: En az 9 ölü, çok sayıda yaralı var - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da 2 ayrı nargile kafeye silahlı saldırı: En az 9 ölü, çok sayıda yaralı var - Son Dakika Dünya

Almanya'da 2 ayrı nargile kafeye silahlı saldırı: En az 9 ölü, çok sayıda yaralı var

7 saat önce

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentinde çarşamba günü iki ayrı nargile kafeye yapılan silahlı saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Almanya'da 2 ayrı nargile kafeye silahlı saldırı: En az 9 ölü, çok sayıda yaralı var, System.String[]

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentinde çarşamba günü iki ayrı nargile kafeye yapılan silahlı saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.


Perşembe günü sabah saatlerinde Alman polisi tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin de evinde ölü olarak bulunduğu belirtildi.

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Almanya, Hessen, Hanau, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:35 
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