Son Dakika Haberleri: Almanya'da 2 bin kişilik cami ve külliye projesi tanıtıldı
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Almanya'da 2 bin kişilik cami ve külliye projesi tanıtıldı

6 saat önce

Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki Feuerbach beldesinde yapılması planlanan cami ve külliye projesi tanıtıldı.

Almanya'da 2 bin kişilik cami ve külliye projesi tanıtıldı, System.String[]

Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki Feuerbach beldesinde yapılması planlanan cami ve külliye projesi tanıtıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğince (DİTİB) inşa edilecek ve aynı anda 2 bin kişinin ibadet edebileceği caminin külliyesinde eğitim ve sosyal etkinlikler için özel alanlar, konferans salonu, idari birimler ve kapalı otopark yer alacak.

27 milyon avroya mal olması beklenen caminin 2025'te ibadete açılması planlanıyor.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Stuttgart Belediye Başkanı Martin Schairer, Stuttgart'ta 60 bin Müslüman'ın yaşadığını ve 50 yıldır bu şehirde yerleşik olduklarını ifade etti.

Schairer, "Müslümanların kendi istedikleri gibi cami yaptırmaları gayet doğal. Üçüncü ve dördüncü nesiller de bunu talep ediyor." dedi.

Schairer ayrıca belediye olarak DİTİB ile uyum içinde çalıştıklarını, bu tür projeleri ellerinden geldiğince destekleyeceklerini söyledi.

Feuerbach DİTİB Yeni Camii Dernek Başkanı İsmail Çakır da camide, çocuk, genç, kadın, yaşlı ve velilere yönelik oluşturulacak sosyal alanlarda da örnek faaliyetler düzenleneceğini dile getirdi.

Toplantıya ayrıca Feuerbach Belediye Başkanı Andrea Klöber, Stuttgart Belediyesi Uyum Sorumlusu Gari Pavkovic, Katolik Kilisesi Dekanı Matthias Hambücher, Protestan Kilisesi Dekanı Sören Schwesig, Yahudi cemaatinden Susanne Jakubowski, DİTİB yetkilileri ile din görevlileri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:30 Kaynak: AA
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