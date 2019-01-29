Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Bulundu
1 saat önce
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Troisdorf kentinde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu.
Almanya
'nın Kuzey Ren Vestfalya
(KRV) eyaletindeki Troisdorf kentinde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu.
Yetkililer, Gierlichs Caddesi'nde yapılan inşaat çalışması sırasında 250 kilogramlık bomba buldu.
Bombanın kontrollü şekilde imha edileceğini açıklayan polis, çalışmalar sırasında çevrede yaşayan binlerce kişinin de tahliye edileceğini duyurdu. Polis
, bomba imha çalışmaları bitene kadar güvenlik gerekçesiyle bölgedeki halkın ev ve iş yerlerine alınmayacağını aktardı.
Almanya'da bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:57 Kaynak: AA
Aşkına Karşılık Bulamayınca Otomobilin İçinde Başına Silah Dayayıp İntihara Kalkıştı
Avrupa'nın Dev Ülkesi Polis Teşkilatı Başkan Yardımcılığına Türk İsmi Getirdi
İsrail, Kenevir İhracatı İçin Harekete Geçti
İYİ Partili Aday Adayı, Seçim Broşürü Dağıtırken Hayatını Kaybetti