Son Dakika Haberleri: Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Bulundu

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Bulundu

1 saat önce

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Troisdorf kentinde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu.

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Bulundu, System.String[]
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Troisdorf kentinde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu.

Yetkililer, Gierlichs Caddesi'nde yapılan inşaat çalışması sırasında 250 kilogramlık bomba buldu.

Bombanın kontrollü şekilde imha edileceğini açıklayan polis, çalışmalar sırasında çevrede yaşayan binlerce kişinin de tahliye edileceğini duyurdu.

Polis, bomba imha çalışmaları bitene kadar güvenlik gerekçesiyle bölgedeki halkın ev ve iş yerlerine alınmayacağını aktardı.

Almanya'da bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:57 Kaynak: AA

Polis, Ren Vestfalya, Almanya, Güncel
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