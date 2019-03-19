Son Dakika Haberleri: Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Bulundu

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Bulundu

24 dakika önce

Almanya'nın Köln kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu.

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Bulundu, System.String[]
Almanya'nın Köln kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu.

Klettenberg semtinde bulunan 250 kilogramlık İngiliz yapımı bombanın etkisiz hale getirilmesi için 300 metrekare alanda yaşayan bin 200 kişi tahliye edildi.

Tehlikeli bölgenin yakınından geçen ülkenin önemli otobanlarından A4'ün çalışmalardan etkilenmeyeceği, kontrollü şekilde trafik akışının süreceği bildirildi.

Köln Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Luxemburger Caddesi ile Militaerring Caddesi kesiştiği bir bölgede bulunan bombanın, uzman ekiplerce gün içinde imha edilmesinin beklendiği kaydedildi.

Almanya'da bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:14 Kaynak: AA

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