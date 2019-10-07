Son Dakika Haberleri: Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
Son Dakika Güncel Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

1 saat önce

Almanya'nın Köln kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu.

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu, System.String[]

Almanya'nın Köln kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu.

Kalk semtinde bulunan İngiliz yapımı bombanın etkisiz hale getirilmesi için 500 metrekare alanda yaşayan binlerce kişi tahliye edilmeye başlandı.

Bölgedeki sokak ve caddelerin trafiğe kapatıldığı belirtilirken, insanların toplanabilmesi için güvenli tahliye alanlarının oluşturulduğu bildirildi.

Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kapellen Caddesi'ndeki bir arazide inşaat çalışmaları esnasında bulunan bomba üzerinde teknik incelemenin sürdüğü ve gün içinde imha edilmesinin planlandığı bildirildi.

Almanya'da, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma, bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere çok sayıda patlamamış bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

Almanya, Köln, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:04 Kaynak: AA
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