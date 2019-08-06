Son Dakika Haberleri: Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi
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Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi

21 dakika önce

Almanya'nın Köln kentinde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba, uzman ekiplerce kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi.

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi, System.String[]
Almanya'nın Köln kentinde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba, uzman ekiplerce kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi.
Klettenberg semtindeki bir oyun alanında keşif çalışmaları sırasında bulunan İngiliz yapımı 250 kilogramlık bombanın imha çalışmaları sırasında, 500 metrekare yarıçapındaki alanda oturan yaklaşık 2 bin 800 kişi tahliye edildi. Tahliye edilen yerler arasında okul, yaşlı bakım evi ve iş yerleri de yer aldı. Tahliye edilenler için bir ilkokulda geçici kamp kuruldu.
İmha çalışmaları sırasında yollar kapatıldı.
Köln Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, uzman ekiplerce bombanın sorunsuz şekilde imha edildiği açıklandı.
Almanya'da bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.
Almanya, Köln, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:49 Kaynak: AA
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