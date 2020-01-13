Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma iki bomba bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma iki bomba bulundu - Son Dakika

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma iki bomba bulundu

56 dakika önce

Almanya'nın Dortmund kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma iki patlamamış bombanın imha çalışması nedeniyle 14 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma iki bomba bulundu, System.String[]

Almanya'nın Dortmund kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma iki patlamamış bombanın imha çalışması nedeniyle 14 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Dortmund Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Luisen Caddesi'nde bulunan 250 kilogramlık İngiliz yapımı bomba ile Beurhaus Caddesi'ndeki 250 kilogramlık Amerikan yapımı bomba, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Gün boyu süren bomba imha çalışmaları nedeniyle tehlike bölgesinden tahliye edilen evlerin yanı sıra bir klinikte bulunan hastaların da başka hastanelere sevk edildiği belirtildi.

İmha çalışmasının ardından kapatılan yolların açıldığı ve durdurulan toplu taşıma seferlerinin tekrar başladığı aktarıldı.

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma, bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

Dortmund, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:10 Kaynak: AA
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