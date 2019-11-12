Son Dakika Haberleri: Almanya'da 2'si Türk 3 kişi DEAŞ şüphesiyle gözaltına alındı
Son Dakika Dünya Almanya'da 2'si Türk 3 kişi DEAŞ şüphesiyle gözaltına alındı - Son Dakika Dünya

Almanya'da 2'si Türk 3 kişi DEAŞ şüphesiyle gözaltına alındı

7 saat önce

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla tekrar gündeme giren DEAŞ'lıların sınır dışı planları, Almanya'da hareketliliğe sebep oldu.

Almanya'da 2'si Türk 3 kişi DEAŞ şüphesiyle gözaltına alındı, System.String[]

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla tekrar gündeme giren DEAŞ'lıların sınır dışı planları, Almanya'da hareketliliğe sebep oldu. Almanya'da saldırı hazırlığında olduğu şüphesiyle 2'si Türk vatandaşı 3 kişi gözaltına alındı.

Alman medyası, 24 yaşında Kuzey Makedonya kökenli bir Alman, 21 ve 22 yaşlarında 2 Türk vatandaşının silahlı, bombalı saldırı hazırlığında yakalandıklarını duyurdu. Frankfurt Savcılığı kaynaklı verilen haberde, operasyonda 170 emniyet personelinin görev aldığı, yakalanan zanlıların Ren-Main bölgesinde saldırı hazırlığında olduğuna dair ipuçlarına ulaşıldığı ifade edildi.

ALMANYA, SAĞLIKLI GÖZALTI İÇİN TÜRKİYEDEN BİLGİ TALEP ETTİ

Öte yandan DEAŞ'a yönelik operasyonların devam ettiği Almanya'nın politik gündeminde de terör örgütü üyelerinin ülkeye girişlerinde uygulanacak hukuki süreç tartışılıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, ülkeye gelecek DEAŞ'la bağlantılı kişilerin, eylemlerinden sorumlu tutulabilmeleri ve yargılanabilmeleri için somut delillerin elzem olduğunu vurgulamasının ardından, hem İçişleri Bakanı Horst Seehoferden, hem de Sol Parti Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelenden benzer açıklamalar geldi.

Sevim Dağdelen ülkeye dönen DEAŞlılarla ilgili uyarıda bulunarak, potansiyel bir tehlike olarak görülen kişilerin 'kanıt yetersizliği nedeniyle hapis cezası almayabileceğine' dikkat çekti.

Züd Deuche Zeitung'a demeç veren İçişleri Bakanı Horst Sehoferden, "Geri dönenlerin Almanya için bir tehlike teşkil etmemeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, sağlıklı yargı süreci için Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞlılar hakkında detaylı bilgiler istediği öğrenildi.


Türkiye, Almanya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist için ABD ile görüşmeler sürüyor
İsrail'de çarpıcı Türkiye anketi: Katılımcıların yüzde 53'ü Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesini istiyor BDDK'nın bazı yetkilerini Merkez Bankası'na devreden kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Washington'a indi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 01:06:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da 2'si Türk 3 kişi DEAŞ şüphesiyle gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]