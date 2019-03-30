Almanya'da 2018'İn En İyi Otomobil Markası Audi Oldu
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Audi, Almanya'da yayınlanan Auto Bild dergisinin 70 bin okuyucunun oylarıyla belirlenen "En iyi Markalar Ödülleri"nde 14 kategorinin 7'sinde birinci olarak büyük ödülün de sahibi oldu.
Almanya'da Audi Bild otomobil dergisi tarafından her yıl gerçekleştirilen ve bu yıl da derginin 70 bin okuyucusunun oyu ile belirlenen "En İyi Markalar (Best Brands)" ödülleri sahiplerini buldu. Audi, kalite, tasarım ve fiyat-performans değerlendirmelerinde en iyi marka seçildi.
Audi, 38 otomobilin sınıf ve segmentlerine göre değerlendirildiği 14 kategorinin 7'sinde kalite alanında en iyi otomobil markası seçildi. Audi ayrıca "Her Sınıfta En İyi Marka" seçildi. Marka, "Güvenilir Otomobiller" kategorisinde de ödülün sahibi olarak, toplam değerlendirmede 2018'in "En İyi Otomobil Markası" unvanının da sahibi oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:49 Kaynak: Bültenler
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