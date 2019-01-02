Son Dakika Haberleri: Almanya'da 2018 İstihdamda Rekor Yılı Oldu

Almanya'da 2018 İstihdamda Rekor Yılı Oldu

32 dakika önce

Almanya'da toplam istihdam, geçen yıl 44,8 milyon kişiye yükseldi.

Almanya'da 2018 İstihdamda Rekor Yılı Oldu, System.String[]
Almanya'da toplam istihdam, geçen yıl 44,8 milyon kişiye yükseldi. Böylece Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra en yüksek rakama ulaşılmış oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, geçen yıl ülkede istihdam, 2017'ye göre yüzde 1,3 yükseldi. 2018'de istihdama katılan kişi sayısı 562 bin kişi artarken, toplam istihdam 44,8 milyon olarak gerçekleşti.

İstihdam, 13 yıldır artarken, 2017'de de bir önceki yıla göre yüzde 1,4 yükseliş göstermişti. İstihdama en büyük katkı yüzde 1,2'lik artışla (384 bin) hizmet sektöründen geldi.

Arındırılmamış rakamlarla ele alındığında ülkede işsizlik, geçen yıl yüzde 3,5'ten yüzde 3,2'e geriledi. İşsiz sayısı geçen yıl 130 bin azalarak 1,5 milyonun altına geriledi.

İstihdam edilebilecek kişi sayısı da geçen yıl 422 bin artarak 46,2 milyon kişiye yükseldi.

Enerji dahil sanayide istihdam edilen kişi sayısı geçen yıl yüzde 1,7 artarak 8 milyon 335 bin kişiye ulaştı.

- Eğitim sistemi istihdam odaklı

Uzmanlar, Almanya'da mesleki, teorik ve pratik eğitimin birleştirilmesinin işsizliğin özellikle de genç işsizliğin düşük olmasında etkisinin büyük olduğunu ifade ediyor.

Ülkede eğitimin içeriğinin, talep odaklı ve esnek sunulduğunu belirten uzmanlar, bu sayede şirketlerin kendi ihtiyaçları için iyi yetişmiş çalışanlar edindiğini ve gençlerin de firmalar için gerekli beceri niteliklerine sahip olabildiğini dile getiriyor.

ABD, Alman sistemini inceliyor

Şirketler mesleki eğitim sayesinde kalifiye eleman bulurken, Alman ekonomisindeki büyüme ve nüfusun yaşlanmasının etkisiyle ülkede halen 1 milyon 200 binden fazla iş gücü açığı mevcut.

Bu açığı kapatmak için harekete geçen Alman hükümeti geçen ay nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesinin önündeki engelleri azaltacak yasa tasarısını kabul etmişti.

ABD, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerin Alman mesleki eğitimini transfer etmek için çalışmalar yaptığı Alman basınında yer almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:14 Kaynak: AA

Batı Almanya, Almanya, Güncel
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