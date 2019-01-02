Son Dakika Haberleri: Almanya'da 2018 istihdamda rekor yılı oldu

Almanya'da 2018 istihdamda rekor yılı oldu

31 dakika önce

Almanya'da toplam istihdam, geçen yıl 44,8 milyonu aşarak 28 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Almanya'da 2018 istihdamda rekor yılı oldu, System.String[]
Almanya'da toplam istihdam, geçen yıl 44,8 milyonu aşarak 28 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Enerji dahil sanayide istihdam edilen kişi sayısı yüzde 1,7 artarak 8 milyon 335 bin kişiye ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:15 

Almanya, Ekonomi
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