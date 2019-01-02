Almanya'da 2018 istihdamda rekor yılı oldu
31 dakika önce
Almanya'da toplam istihdam, geçen yıl 44,8 milyonu aşarak 28 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.
Almanya
'da toplam istihdam, geçen yıl 44,8 milyonu aşarak 28 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Enerji dahil sanayide istihdam edilen kişi sayısı yüzde 1,7 artarak 8 milyon 335 bin kişiye ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:15
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