Almanya'da 2019'da sığınmacılara ve sığınmacı yurtlarına 1748 saldırı yapıldı - Son Dakika

Almanya'da geçen yıl sığınmacılara ve sığınmacı yurtlarına toplam 1748 saldırı düzenlendiği bildirildi.



Funke Medya Grubu bünyesindeki gazetelerdeki haberlere göre, Almanya İçişleri Bakanlığının, Sol Parti'nin soru önergesine verdiği cevapta 2019'da sığınmacılara yönelik 1620, sığınmacı yurtlarına karşı da 128 saldırı yapıldığının kayda geçtiği ifade edildi.



260 saldırıda kundaklama girişiminde bulunulduğu, patlayıcı madde ve silah kullanıldığı ve 229 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke, birçok saldırının sonradan bildirildiği için geç kayıtlara geçtiğini anımsatarak gerçek sayıların gecikmeli kayda geçen olaylarla daha arttığının bilindiğini ifade etti.

Jelpke, bir ay önce Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısını hatırlatarak çok sayıda kişinin her gün ırkçılıkla karşılaştığını kaydetti.

Almanya'da 2018'de sığınmacılara 1775, sığınmacı yurtlarına yönelik de 173 saldırı kayıtlara geçmişti.