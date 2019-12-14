Almanya'da 2019'un üçüncü çeyreğinde 187 İslamofobik suç işlendi - Son Dakika

Almanya'da 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 187 İslamofobik suç işlendiği kayıtlara girdi.

Alman hükümeti, Sol Parti Meclis Grubunun Almanya'da işlenen İslamofobik suçlara ilişkin verdiği soru önergesine cevap verdi.



Buna göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde 187 İslam karşıtı suç işlendi. Bu bağlamda 8 kişi yaralanırken, 6'sı Hessen eyaletinde olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Bu suçların 25'i camiye veya ibadethaneye yönelik saldırı şeklinde gerçekleşti.

Alman hükümeti, bu sayıların kesin olmadığı ve bu rakamın sonra eklenecek suçlarla daha da artabileceğine işaret etti.

Diğer yandan Alman hükümeti, 2019'un ikinci çeyreğinde daha önce 165 olarak açıklanan İslam karşıtı suçun daha sonra eklenenlerle 222 olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Bu yılın ilk üç ayında da 132 İslam karşıtı suç işlendiği açıklanmış, ancak bu sayının daha sonra eklenenlerle 188 olarak gerçekleştiği ifade edilmişti.

"Her İslam karşıtı saldırı, polise bildirilmesi lazım"

Almanya İslam Konseyi (IR) Başkanı Burhan Kesici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda Almanya'da İslam düşmanlığının arttığına işaret ederek, özellikle camilere ve Müslümanlara saldırıların yoğunlaştığının gözlendiğini belirtti.



Birçok saldırının. mağdurların polise şikayette bulunmadığı için kayıtlara geçmediğini vurgulayan Kesici, "Her İslam karşıtı saldırı polise bildirilmesi lazım. Bu, İslam karşıtlığının bu ülkede büyük bir sorun olduğunu göstermek açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.