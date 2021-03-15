Almanya'da 2020'de hane halkının tüketiminde son 50 yılın en yüksek düşüşü görüldü - Son Dakika

Almanya'da hane halkı yurt içi tüketim harcamaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 1970'den beri en yüksek oranlı düşüşü göstererek, 2020'de bir önceki yıla göre cari fiyatlarla yüzde 4,6 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), hane halkı harcamalarına ilişkin 2020 verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yerleşik ve yerleşik olmayan hane halkı yurt içi tüketimi 2020'de bir önceki yıla göre cari fiyatlarla yüzde 4,6 düşüş gösterdi.

Mevsimlikten arındırılmış olarak da hane halkı yurt içi tüketimi geçen yıl yüzde 5 azaldı.

Destatis, Almanya'daki hane halkının tüketim davranışlarının Kovid-19 salgını nedeniyle önemli ölçüde değiştiğini vurgulayarak, 2020'deki gerilemeyi "1970'den beri hane halkı yurt içi tüketim harcamalarında bir önceki yıla göre yaşanan en büyük yüzdelik düşüş" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, "Bu gelişme (düşüş), özel tüketimin daha az etkilendiği ve bu nedenle Alman ekonomisi üzerinde istikrar sağlayıcı bir etkisi olan 2008-2009 finansal ve ekonomik kriz sırasında gözlemlenen trendden farklıydı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Harcamaların dağılımına bakıldığında, Kovid-19 önlemleri nedeniyle sosyal teması azaltmak durumunda kalan Alman tüketiciler, eğitim ve turizm gibi hizmetler sektöründe bütçesini küçültürken gıda ve içecek harcamalarını artırdı. Kovid-19'un etkisiyle bu alandaki harcamalarda önceki yıla göre yüzde 6,3 artış kaydedildi.

Restoran ve otel hizmetlerindeki harcamaların ise geçen yıl yüzde 33,2 düşmesi dikkati çekti.

Salgın nedeniyle evde daha fazla vakit geçirmek durumunda kalan hane halkının, içki, tütün, ilaç, kırtasiye ve temizlik malzemeleri gibi dayanıksız mallara yaptığı harcamalar da geçen yıl yüzde 1,4 arttı.

Buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi ve saat, antika eşya, müzik aletleri gibi dayanıklı mal harcamaları da söz konusu dönemde yüzde 5,4 azaldı. Ülkede hizmetler sektörü harcamalarında yüzde 8,7 düşüş görüldü.