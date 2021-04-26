Almanya'da 2020'de ölenlerin sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 arttı - Son Dakika

Almanya'da ölenlerin sayısı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk yılı 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede ölüm, doğum ve evlenmeye ilişkin 2020 verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ölenlerin sayısı, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 (46 bin) artarak 986 bine yükseldi.

Destatis, ölümlerdeki artışın bir kısmının 2020'de gün sayısının fazla olmasından ve demografik sorunlardan kaynaklandığını belirtti.

Geçen yıl doğan bebek sayısı da 2019'a göre yüzde 0,6 (5 bin) azalarak 773 bine geriledi.

Böylece geçen yıl ölenlerin sayısı, doğanlardan 212 bin fazla oldu. Bu rakam, geçen yıl 161 bindi, 2013'te ise yüksek kalarak 211 bin 756 olarak kayıtlara geçmişti.

Destatis'e göre, Almanya'da 1972'den beri her sene ölenlerin sayısı doğanlardan fazla oldu. Bu fazlalığın 2000 yılından beri genişlemesi dikkati çekti.

Teşviklere rağmen ülkede evlenen çiftlerin sayısı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 10 (43 bin) azalarak 373 bine geriledi.