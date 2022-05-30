Almanya'da 2021'de çocuk istismarı vakaları arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da 2021'de çocuk istismarı vakaları arttı

30.05.2022 14:45
Almanya'da 2021'de çocuk istismarı vakaları arttı

Holger Münch ve Kerstin Claus'un rpo ile medyaya poz vermesi Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch'ün açıklamaları Çocukların Cinsel İstismarından Sorumlu Bağımsız Komisyon üyesi Kerstin Claus'un açıklamaları Almanya'da 2021'deki çocuk istismarı vakalarının bir önceki yıla göre...

Holger Münch ve Kerstin Claus'un rpo ile medyaya poz vermesi

Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch'ün açıklamaları

Çocukların Cinsel İstismarından Sorumlu Bağımsız Komisyon üyesi Kerstin Claus'un açıklamaları Almanya'da 2021'deki çocuk istismarı vakalarının bir önceki yıla göre yüzde 108 artarak 39 bin 171 olduğu belirtildi.

Çocukların Cinsel İstismarından Sorumlu Bağımsız Komisyonun hazırladığı "Çocuk İstismarı Raporu" Berlin'de düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Çocuklara ve gençlere yönelik cinsel şiddet görüntülerinin yayılması, elde edilmesi, bulundurulması ve üretilmesine yönelik 2020'de 18 bin 761, geçen yıl ise 39 bin 171 olayın kayıtlara geçtiği belirtildi. Bunun da yüzde 108 artış anlamına geldiğine dikkat çekildi.

2020'de 16 bin 921 olan cinsel istismara uğrayan çocuk sayısı 2021'de 17 bin 704 olarak tespit edildi.

Ülkede geçen yıl şiddet nedeniyle ölen çocuk sayısının 145 olduğu aktarıldı.

Özellikle sosyal medyada istismar tasvirleri yayan veya üreten çocuk ve gençlerin sayısının, 2018'den bu yana on kattan fazla arttığı, bildirilmeyen suçların ise çok daha fazla olduğu ifade edildi.

Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch, ülkede yıllık ortalama her gün 49 çocuğun cinsel şiddete maruz kaldığını aktardı.

Münch, "Toplumun en zayıf üyeleri olan çocuklara ve gençlere yönelik en ciddi şiddet eylemleri yasaklanmalı, yargılanmalı ve sonlandırılmalıdır. Bu nedenle, devam eden herhangi bir kötüye kullanımı erken bir aşamada tespit etmek ve önlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Çocukların Cinsel İstismarından Sorumlu Bağımsız Komisyon üyesi Kerstin Claus çocuk istismarı sayısının artış göstermesine dikkati çekerek, "İnterneti çocuklarımıza daha güvenilir hale getirmeliyiz." dedi.

İçişleri Bakanı Faeser

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 2021'de ortalama her gün 49 çocuğun cinsel şiddete maruz kalmasının şok edici olduğunu belirterek, "Federal İçişleri Bakanı olarak benim için ve soruşturma makamlarımız için çocukları korumak en büyük önceliktir. Hiçbir fail, kovuşturmadan kendini güvende hissetmemelidir." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Almanya'da 2021'de çocuk istismarı vakaları arttı Almanya'da 2021'de çocuk istismarı vakaları arttı Almanya'da Yaşayan Ersin Bilgi, Türkiye'de Eşek Sırtında Köy Köy Çocuklara Kitap Dağıtıyor Almanya'da Yaşayan Ersin Bilgi, Türkiye'de Eşek Sırtında Köy Köy Çocuklara Kitap Dağıtıyor Almanya'da kredi kartı ile ödemelerde sıkıntı yaşanıyor Almanya'da kredi kartı ile ödemelerde sıkıntı yaşanıyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da 2021'de çocuk istismarı vakaları arttı - Son Dakika


Son Dakika
14:38 Hasan Can Kaya'nın konuk olduğu İbrahim Selim ile Bu Gece programı neden iptal edildi! Yapım ekibinden açıklama geldi
14:31 RTÜK'ten yayında bardak fırlatan Selçuk Tepeli'ye ceza
14:24 Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik, "yurt dışına para aktarıyor, kaçacak" iddialarına RTÜK para cezası verdi! Karara CHP'den sert tepki geldi
14:24 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi
14:16 Trabzonspor ile Anthony Nwakaeme arasında anlaşma sağlanamadı
14:05 "Putin'in 3 yıl ömrü kaldı" iddialarına Lavrov'dan yanıt: Mantıklı insanların hastalık, halsizlik belirtileri görebileceğini sanmıyorum
14:04 Eşini öldüren adam intihar etti! Kızı ise yaralı halde balkondan atlayarak kurtuldu
13:59 Sıcak havaya dayanamayan dünyanın en ölümcül yılanı gördüğü ilk kişiye tüm zehrini akıttı
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye için "Bir gece ansızın tepelerine ineriz" demişti! Tel Rıfat'taki tüneller ilk kez görüntülendi
13:38 Mikrofonu bozulunca uzun süre sesiz kalan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı esprisiyle salonu kahkahaya boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 14:48:17. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da 2021'de çocuk istismarı vakaları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement