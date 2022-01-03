Almanya'da 2021'de istihdam arttı - Son Dakika

Almanya'da toplam istihdam 2021 yılında 7 bin artarak 44,9 milyona yükseldi. Almanya'da istihdam, 2020'de 14 yıl sonra ilk kez düşmüştü.Federal İstatistik Dairesi (Destatis) Almanya'da 2021 yılında toplam istihdamda hafif bir artış kaydedildiğini duyurdu.

Açıklanan verilere göre, Almanya'da toplam istihdam geçen yıl 7 bin artarak 44,9 milyona yükseldi. Böylece 2020'de 14 yıl sonra ilk kez düşen toplam istihdam 2021'de yeniden artmış oldu.

Federal İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamada, "İstihdamda 2006'dan beri devam eden artış, demografik değişimin sonucunda azalan potansiyel işçi sayısı nedeniyle muhtemelen koronavirüs krizi olmasa da yakın gelecekte bir son bulacaktı" denildi.

Bu değişimin, yurt içi nüfusun daha fazla işgücüne katılımı ve dış göçle dengelenmesi yolunun giderek etkisini yitirdiği açıklandı.

Sektörler arası ciddi fark

Federal İstatistik Dairesi'nin verileri, ekonomik sektörler arasında da farklılıklar olduğunu ortaya koydu.

Hizmet sektöründe istihdamın 94 binlik artışla 33,7 milyona yükseldiği görüldü.

Kamu, eğitim, sağlık, bilgi ve komünikasyon sektörlerinde çalışanların sayısında ciddi artış kaydedilirken ticaret, ulaşım ve konaklamada pandemi nedeniyle düşüş gözlendi.

İmalat sektöründe çalışanların sayısı 8,1 milyona düşerken emlak fiyatlarındaki patlamanın etkisiyle inşaat sektöründe istihdam arttı. Tarım, ormancılık ve balıkçılıktaysa keskin düşüşler yaşandı.

Azami 450 euro ücret alınan işlerde çalışan kişilerin sayısı 2020'den sonra 2021'de de azalırken serbest meslek sahiplerinin sayısında uzun yıllardır görülen düşüş geçen yıl da devam etti.