Almanya?da 210 Türk vatandaşı, Ordu?ya getirildi - Son Dakika

Almanya?da 210 Türk vatandaşı, Ordu?ya getirildi

ALMANYA'dan 210 Türk vatandaşı, koronavirüs salgını nedeniyle Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

ALMANYA'dan 210 Türk vatandaşı, koronavirüs salgını nedeniyle ALMANYA'dan 210 Türk vatandaşı, koronavirüs salgını nedeniyle Türk Hava Yolları 'na (THY) ait uçakla Ordu- Giresun Havalimanı'na getirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşları Türkiye'ye getirilmeye devam ediyor. Almanya'da bulunan 210 Türk vatandaşı, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirildi. Almanya'dan THY'ye ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen vatandaşlar, AFAD ve sağlık ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında uçaktan indirildi. Yolculara ait bagajları da uçaktan indirildikten sonra Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hazır bekletilen otobüslere binen vatandaşlar, Giresun'a gönderilerek, karantina yurduna yerleştirildi. Vatandaşların 14 gün boyunca yurtlarda kalacağı belirtildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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