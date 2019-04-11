Son Dakika Haberleri: Almanya'da 220 Milyon Paskalya Tavşanı Üretildi

Almanya'da 220 Milyon Paskalya Tavşanı Üretildi

1 saat önce

Hristiyanların dini bayramlarından biri olan "Paskalya" için 220 milyon çikolatadan tavşan üretilerek rekor kırıldı.

Almanya'da 220 Milyon Paskalya Tavşanı Üretildi, System.String[]
Hristiyanların dini bayramlarından biri olan "Paskalya" için 220 milyon çikolatadan tavşan üretilerek rekor kırıldı.

Hristiyanların dini bayramlarından biri olan "Paskalya" için 220 milyon çikolatalı tavşan üretildi. Rekor sayıda üretilen 220 milyon çikolatadan Paskalya tavşanının dünyanın farklı ülkelerine ihraç edildiği belirtildi. Federal Alman Şekerleme Endüstrisi Birliği (BDSI) tarafından yapılan açıklamada Almanya'nın Avrupa'nın en büyük Paskalya tavşanı üreticisi olduğu ve üretilen Paskalya tavşanlarının dünyanın farklı ülkelerine ihraç edildiğini açıkladı. Paskalya dolayısıyla her Alman'ın ortalama 1,4 oranında çikolatalı tavşan yediği belirtildi. BDSI, ayrıca çikolatalı Paskalya yumurtası üretimiyle de Alman şekerleme endüstrisinin önemli bir canlanma yaşadığını belirtti.

Paskalya, Hristiyanların inancına göre Hazreti İsa'nın öldükten sonra dirildiği gündür. Her yıl 22 Mart'la 25 Nisan arasındaki günlerde, ayın dolunay devresinden sonraki ilk pazar günü kutlanır. - FRANKFURT
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:01 Kaynak: İHA
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