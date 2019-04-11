Son Dakika Haberleri: Almanya'da 220 Milyon Paskalya Tavşanı Üretildi

Almanya'da 220 Milyon Paskalya Tavşanı Üretildi

32 dakika önce

FEDERAL Alman Şekerleme Endüstrisi Birliği (BDSI) tarafından yapılan açıklamada Almanya'nın Avrupa'nın en büyük Paskalya tavşanı üreticisi olduğu ve üretilen Paskalya tavşanlarının dünyanın farklı ülkelerine ihraç edildiğini açıkladı.

Almanya'da 220 Milyon Paskalya Tavşanı Üretildi, System.String[]
FEDERAL Alman Şekerleme Endüstrisi Birliği (BDSI) tarafından yapılan açıklamada Almanya'nın Avrupa'nın en büyük Paskalya tavşanı üreticisi olduğu ve üretilen Paskalya tavşanlarının dünyanın farklı ülkelerine ihraç edildiğini açıkladı. Paskalya dolayısıyla her Alman'ın ortalama 1.4 oranında çikolatalı tavşan yediği belirtildi. BDSI, ayrıca çikolatalı Paskalya yumurtası üretimiyle de Alman şekerleme endüstrisinin önemli bir canlanma yaşadığını belirtti.

Paskalya, Hıristiyanların inancına göre Hazreti İsa'nın öldükten sonra dirildiği gündür. Her yıl 22 Mart'la 25 Nisan arasındaki günlerde, ayın dolunay devresinden sonraki ilk pazar günü kutlanır.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:57 
Avrupa, Almanya, Paskalya, Güncel
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