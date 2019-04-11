Almanya'da 220 Milyon Paskalya Tavşanı Üretildi
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FEDERAL Alman Şekerleme Endüstrisi Birliği (BDSI) tarafından yapılan açıklamada Almanya'nın Avrupa'nın en büyük Paskalya tavşanı üreticisi olduğu ve üretilen Paskalya tavşanlarının dünyanın farklı ülkelerine ihraç edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:57
FEDERAL Alman Şekerleme Endüstrisi Birliği (BDSI) tarafından yapılan açıklamada Almanya
'nın Avrupa
'nın en büyük Paskalya
tavşanı üreticisi olduğu ve üretilen Paskalya tavşanlarının dünyanın farklı ülkelerine ihraç edildiğini açıkladı. Paskalya dolayısıyla her Alman'ın ortalama 1.4 oranında çikolatalı tavşan yediği belirtildi. BDSI, ayrıca çikolatalı Paskalya yumurtası üretimiyle de Alman şekerleme endüstrisinin önemli bir canlanma yaşadığını belirtti.
Paskalya, Hıristiyanların inancına göre Hazreti İsa'nın öldükten sonra dirildiği gündür. Her yıl 22 Mart
'la 25 Nisan arasındaki günlerde, ayın dolunay devresinden sonraki ilk pazar günü kutlanır.
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